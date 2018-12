Ana Catarina Monteiro e Miguel Nascimento batem recordes nacionais

Os nadadores Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa, e Miguel Nascimento, nos 200 livres, bateram esta quarta-feira os respetivos recordes nacionais, no segundo dia do Mundial de piscina curta, em Hangzhou, na China.A nadadora do Fluvial Vilacondense terminou a prova com 2.06,49 minutos, o oitavo tempo (quarta na sua série), superando o seu anterior recorde de Portugal, que lhe pertencia desde 15 de abril de 2018 com 2.07,62, garantindo a presença na final.O nadador do Benfica, que na terça-feira bateu o recorde nacional dos 100 metros livres (47,61 segundos), no primeiro percurso da estafeta de 4x100 metros livres, na qual também foi superado o máximo nacional, voltou a apresentar-se ao seu melhor nível, com a obtenção de um novo recorde de Portugal dos 200 livres, com o tempo de 1.43,76 minutos.Ainda na segunda jornada do Mundial de piscina curta, que decorre até domingo, Tamila Holub obteve o 12.º tempo nos 800 metros livres, entre 30 nadadoras, com recorde pessoal (8.29,58 minutos), ao vencer a segunda série, seguida de Diana Durães, 13.ª classificada, com 8.30,12.