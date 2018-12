Ana Catarina Monteiro: «Uma alegria indescritível»

Ana Catarina Monteiro mostrou-se muito feliz, após conseguir um fantástico 6.º lugar na final dos 200 metros maripos a no Mundial de piscina curta na China. A nadadora do Fluvial Vilacondense fez 2.05,74, batendo o seu recorde nacional pela segunda vez do dia."A superação marcou o dia. Estou muito feliz só pelo facto de ter participado. Mas tenho de admitir que não estava a 100%. Claro que, o primeiro recorde nacional e um lugar na final e depois o segundo recorde com um sexto lugar na final deixam-me com uma alegria indescritível. Isto porque ponderei não participar por causa de problemas com a adaptação à comida...", começou por dizer Ana Catarina Monteiro."Os recordes estavam nos meus planos até porque treino todos os dias com esse objetivo. Estes resultados motivam-me para continuar a traçar os objetivos que são os Jogos Olímpicos. Eu e o meu treinador, Fábio Pereira, temos tudo bem pensado, mas vamos superando um objetivo de cada vez. Ainda vou nadar os 100 mariposa, uma prova muito rápida para mim, e o recorde é o objectivo", concluiu.