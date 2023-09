Andrea De La Hera e Mikel Garcia vencem Ultramaratona

Os espanhóis Andrea De La Hera (feminino) e Mikel Garcia (masculino) venceram este sábado a Ultramaratona que ligou Lisboa-Oeiras-Cascais, no percurso de 20 quilómetros.Os nadadores partiram do Padrão dos Descobrimentos às 10h00 e chegaram à Baía de Cascais perto das 14h00.A LIDL Swim Challenge Cascais foi iniciada em 2012 e passou, este ano, a ser internacional, com uma etapa do mais desafiante circuito de ultramaratonas de natação em águas abertas organizado pela World Open Water Swimming Association (WOWSA), as Ultra Marathon Swim Series.Já a Travessia de Oeiras (10km) também decorreu este sábado, contando com a participação de mais de 80 nadadores, com vitória para Maria Armas e Eduardo Llantada.O LIDL Swim Challenge Cascais’23 continua este domingo, com provas de 3,8km, 1,9km, 1km, e ainda a nova distância de 5km. As provas terão início e fim na Praia dos Pescadores, em Cascais, e decorrem em circuito fechado.Pódio Feminino1.º Andrea De La Hera Martin2.º Catarina Winkler3.º Thais Sant’anaPódio Masculino1.º Mikel Arteaga Garcia2.º Janne Haapaniemi3.º Mauro InacioPódio Feminino1.º Maria Armas2.º Maria Angel3.º Helena LynesPódio Masculino1.º Eduardo Llantada2.º Mário Bonança3.º Ioseba Mateos