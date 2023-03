Andrii Govorov não vai sair do Jamor

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) divulgou um comunicado a esclarecer que o ucraniano Andrii Govorov não vai deixar o Centro de Alto Rendimento do Jamor para rumar a ao CAR Blume em Madrid, onde já esteve no passado, como foi noticiado pelo site especializado ‘Swim Channel’. O recordista mundial dos 50 metros mariposa encontra-se a treinar com o grupo de elite da Seleção, sob a orientação de Alberto Silva, e representa o V. Guimarães em competições nacionais, como aconteceu este fim de semana nos Campeonatos Regionais na Póvoa de Varzim, onde assinalou a estreia pela sua nova equipa.

"A FPN reafirma que Andriy Govorov vai manter-se a treinar em Portugal no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras e a representar Vitória Sport Clube. Recordamos que a FPN recebeu em janeiro um pedido de Andriy Govorov, para treinar em Portugal com o treinador da Seleção Nacional Alberto Silva, atendendo ao conhecimento que tem do trabalho realizado pelo técnico brasileiro no Jamor e à impossibilidade de treinar no seu país vítima de uma guerra. O próprio nadador já desmentiu, através do Instagram, a notícia", informa a Federação Portuguesa de Natação.

Segundo a ‘Swim Channel’, o ucraniano de 30 anos não terá ainda informado os responsáveis da FPN, aproveitando a ausência de Alberto Silva em Fort Lauderdale (Estados Unidos) com a seleção portuguesa no TYR Pro Swim Series, que pretende deixar o grupo de treino do Jamor, onde trabalha, entre outros, com Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento. Em recente entrevista a Record, Govorov mostrou-se feliz e adaptado à realidade encontrada em Portugal, pretendendo dar seguimento ao plano de treinos de Alberto Silva rumo a Paris’2024.