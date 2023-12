Avelino Silva avança com candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Natação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Avelino Silva vai ser candidato à presidência da Federação Portuguesa de Natação (FPN). O responsável máximo da Associação de Natação da Madeira desde 2013 deverá fazer o anúncio oficial em breve, tornando-se assim no segundo candidato às eleições que vão decorrer em 2024, em data ainda a designar, sempre após os Jogos Olímpicos de Paris.Neste momento, Avelino Silva e Rui Bettencourt Sardinha (atual vice-presidente da FPN) são os dois candidatos conhecidos à sucessão de António José Silva, atual líder da Federação Portuguesa de Natação, que em 2024 termina o seu terceiro e último mandato.Há ainda a possibilidade do surgimento de outros nomes, que continuam neste momento a ponderar juntar-se a uma destas referidas listas ou avançar com uma candidatura própria.