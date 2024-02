Bater o recorde do Mundo com doping? James Magnussen aceita o desafio por 1 milhão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo campeão mundial de natação James Magnussen aceitou sair da reforma e submeter-se a um tratamento com suplementos proibidos para tentar bater o recorde do Mundo dos 50 metros livres.O australiano de 32 anos, que ganhou o título mundial dos 100 livres em 2011 e 2013, bem como a medalha de prata na distância em Londres’2012, recebeu uma oferta de 1 milhão de dólares (927 mil euros) para fazer a tentativa nos ‘Enhanced Games’, fundados por Aron D’Souza, que se descrevem como "os Jogos Olímpicos do futuro" e permitirão aos atletas tomar substâncias proibidas pelo código da Agência Mundial Antidopagem (AMA) para melhorar o seu desempenho."Achei o conceito interessante desde a primeira vez que o ouvi. Como atletas olímpicos, especialmente na Austrália, sabemos que noutros países se fazem melhorias de desempenho... mas não há igualdade de condições a nível internacional. Pensei que, pelo preço certo, seria um objetivo muito interessante... por um milhão de dólares, acho que conseguiria bater o recorde dos 50 metros [20,91 segundos de Cesar Cielo, desde 2009]", explicou o ex-nadador.