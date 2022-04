Camila Rebelo estabelece novo recorde nacional dos 100 metros costas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Camila Rebelo (Louzan) estabeleceu esta sexta-feira um novo recorde nacional absoluto nos 100 metros costas, ao fazer o tempo de 1.01,10 minutos na final dos Nacionais de Coimbra.

A nadadora nascida em 2003 melhorou a anterior marca que pertencia a Rafaela Gomes Azevedo (Algés e Dafundo) desde dezembro de 2020, com 1.01,17 minutos. Rafaela terminou a final no segundo posto, com 1.02,15, enquanto Catarina Mestre (Natação de Lisboa) completou o pódio (1.04.42).

Camila Rebelo garantiu mínimos para o Europeu de Roma.



Todos os resultados aqui