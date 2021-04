Campeã mundial Efimova falha apuramento olímpico nos 200 metros bruços

Já em contagem decrescente para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vários países vão realizando os habituais 'trials' para definir a seleção que vai aos Jogos Olímpicos. E na Rússia, esta quinta-feira registou-se uma tremenda surpresa. Yuliya Efimova, três vezes campeã mundial dos 200 metros bruços, falhou o apuramento nesta prova para Tóquio.





A craque russa ficou em terceiro lugar (2:24.16 minutos), atrás das novas sensações Maria Temnikova (2:22.76) e Evgeniia Chikuova, de apenas 16 anos, que venceu com 2:21.63. Recorde-se que só os dois primeiros classificados é que garantem a qualificação olímpica.Nestes campeonatos, a nadadora de 29 anos já tinha garantido uma vaga nos 100 bruços. Contudo, nesta distância não voltará a protagonizar aquele duelo sempre muito aguardado com a norte-americana Lily King, naqueles que deverão ser o seus últimos Jogos Olímpicos de uma carreira recheada de conquistas mas também polémicas, relacionadas com o uso de substâncias dopantes.Nos últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro em 2016, Efimova conquistou duas medalhas de prata, nos 100 e 200 bruços,Nesta competição, destaque ainda para Evgeny Rylov que, com 1:53.23 minutos nos 200 metros costas, estabeleceu um novo recorde europeu da distância.