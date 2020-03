Campeão olímpico luta contra a Covid-19: «É o pior vírus que alguma vez enfrentei»

Muito se tem dito e escrito sobre a eventual capacidade dos mais jovens, especialmente pessoas com hábitos de vida saudáveis, em conseguirem lidar e derrotar os efeitos do novo coronavírus, mas ao que parece não é bem assim. Pelo menos é isso que é possível ler-se pela forma como o antigo nadador Cameron van der Burgh, campeão olímpico em 2012 e vicecampeão em 2016, detalha as dificuldades que sentiu desde que contraiu a Covid-19.





2/ I have been struggling with Covid-19 for 14 days today. By far the worst virus I have ever endured despite being a healthy individual with strong lungs(no smoking/sport), living a healthy lifestyle and being young (least at risk demographic) — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020

4/ The loss in body conditioning has been immense and can only feel for the athletes that contract Covid-19 as they will suffer a great loss of current conditioning through the last training cycle. Infection closer to competition being the worst. — Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020