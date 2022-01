Carolina Fernandes faz mínimos para os Europeus de juniores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carolina Fernandes confirmou este domingo mínimos para o Campeonato da Europa de Juniores da Roménia, durante o Dual Meet Andaluzia-Portugal que está a decorrer em Málaga.

A nadadora do Galitos cumpriu o primeiro percurso da estafeta dos 4x100 metros livres com o tempo de 57,67 segundos, o que lhe valeu o apuramento para o Europeu de juniores. Nesta série, a estafeta lusa ficou em segundo lugar, com 4.02,13 minutos. Para além de Carolina Fernandes competiram Daniela Lopes (1.02,78), Maria Eira (1.01,38) e ainda Maria Almeida (1.00,30).

Portugal está representado por 31 atletas nesta competição. Para a seleção pré-Júnior foram chamados: Ana Vieira, Beatriz Rolim, Catarina Franco, Emma Bergamo, Leonor Parente, Mafalda Mesquita, Matilde Leal, Maria Emília Almeida, Rita Machita Santos, André Alves, Gil Lemos, Guilherme Baptista, Mark Zhukov, Rafael Mimoso, Rodrigo Pereira, Rui Santos e Tomás Januário. Já a seleção júnior é composta por: Ariana Louro, Carolina Fernandes, Daniela Lopes, Leonor Faria, Margarida Nunes, Maria Carolina Almeida, Maria Carolina Eira, Bernardo Almeida, Gustavo Silva, Gustavo Marques, João Rebelo, João Peres Costa, Kevins Apseniece e Vítor Belo.