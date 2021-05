Cinco portugueses em finais no quinto dia dos Europeus de natação adaptada

Cinco nadadores portugueses, entre os quais Susana Veiga, que esta quarta-feira conquistou uma medalha de prata, participam esta quinta-feira em finais dos Europeus de natação, que decorrem até sábado, dia 22, no Funchal.

Nas eliminatórias da manhã, Marco Meneses garantiu passagem à final dos 100 metros livres S11, com a marca de 1.04,30 minutos, melhorando o recorde nacional da distância (1.06,35), que já lhe pertencia.

Nos 400 metros livres S9, David Grachat, que nos Europeus de 2016 conquistou o 'bronze', terminou as eliminatórias na terceira posição, com 4.27,91, a 05.15 segundos do francês Ugo Didier (4.22,76), que foi o mais rápido.

Ivo Rocha garantiu presença na final dos 100 metros bruços SB5, prova na qual foi 'bronze' em 2018, com a quinta melhor marca (1.44,44 minutos), a 18,26 segundos do mais rápido, que foi o espanhol Antoni Ponce Bertran (1.26,14 minutos).

Depois de ter falhado presença na final dos 100 metros bruços SB5, com o 11.º tempo das eliminatórias (2.11,56 minutos), Daniel Videira assegurou um lugar na prova decisiva dos 50 livres S6.

Videira parte para a final com o sétimo tempo (32,89 segundos) a 3,37 do italiano Antonio Fantin, que conseguiu a melhor marca das eliminatórias (29,52).

Durante a tarde, Portugal estará também representado na final direta dos 400 metros livres S9, na qual participará Susana Veiga, que na quarta-feira conquistou a medalha de prata nos 100 metros livres S9.

Diogo Cancela conseguiu o 10.º tempo nas eliminatórias dos 50 metros livres S8, (30,25 segundos), e ficou fora da final, para a qual o grego Dimosthenis Michalentzakis parte com o melhor tempo (26,89).

Adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, os Europeus de natação adaptada, que decorrem até dia 22, juntam no complexo de piscinas olímpicas do Funchal 380 atletas, entre os quais oito portugueses, de 47 países.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.