Confira o programa da Ultramaratona que vai ligar Lisboa a Cascais

Confira o programa completo da Lidl Swim Challenge, mega evento de natação de águas abertas entre Lisboa, Oeiras e Cascais, durante este fim de semana.10:00 – 20:00: Abertura do Secretariado de todas as provas na Praia dos Pescadores.10:00 – 20:00: Merchandising e EXPO na Praia dos Pescadores.15:00: Conferência de Imprensa no Padrão dos Descobrimentos.16:00: Briefing da prova de 20km no Padrão dos Descobrimentos.17:00: Briefing da prova de 10km no Padrão dos Descobrimentos.07:15 – 8:30: Acreditação no Secretariado da prova de 10km (Não são permitidas alterações ou inscrições de última hora) na Praia da Torre.08:00 – 09:30: Acreditação no Secretariado da prova de 20km (Não são permitidas alterações ou inscrições de última hora) no Padrão dos Descobrimentos.8:55: Chamada dos Atletas 10km na Praia da Torre.9:05: Hino do Evento 10km na Praia da Torre.9:15: Início da prova de 10km na Praia da Torre.10:00 – 20:00: Abertura do Secretariado das provas de 5km, 3.8km, 1.9km, 1km e KIDS na Praia dos Pescadores.10:00 – 20:00: Merchandising e EXPO na Praia dos Pescadores.10:00: Chamada dos Atletas 20km no Padrão dos Descobrimentos.10:05: Hino do Evento 20km e Hino Nacional no Padrão dos Descobrimentos.10:15: Início da prova de 20km para Homens no Padrão dos Descobrimentos.10:18: Início da prova de 20km para Senhoras no Padrão dos Descobrimentos.11:05: Previsão de chegada do primeiro atleta da prova de 10km na Praia dos Pescadores.13:15: Previsão de chegada do último atleta da prova de 10km na Praia dos Pescadores.13:30: Cerimônia de Entrega de Prêmios da prova de 10km na Praia dos Pescadores.14:00: Previsão de chegada do primeiro atleta da prova de 20km na Praia dos Pescadores.15:00: Cerimônia de Flores da prova de 20km (dependente da hora de chegada do 3º atleta de cada gênero) na Praia dos Pescadores.18:30: Previsão de chegada do último atleta da prova de 20km na Praia dos Pescadores.06:30 – 07:30: Acreditação no Secretariado da prova de 3.8km (Não são permitidas inscrições de última hora) na Praia dos Pescadores.07:40: Briefing da prova de 3.8km na Praia dos Pescadores.07:55: Hino do evento na Praia dos Pescadores.08:00: Início da prova de 3.8km na Praia dos Pescadores.08:30 – 09:30: Acreditação no Secretariado da prova de 1.9km (Não são permitidas inscrições de última hora) na Praia dos Pescadores.09:45: Briefing da prova de 1.9km na Praia dos Pescadores.10:00: Início da prova de 1.9km na Praia dos Pescadores.09:30 – 10:30: Acreditação no Secretariado da prova de 5km (Não são permitidas inscrições de última hora) na Praia dos Pescadores.10:00 – 20:00: Merchandising e EXPO na Praia dos Pescadores.10:45: Briefing da prova de 5km na Praia dos Pescadores.11:00: Início da prova de 5km na Praia dos Pescadores.13:30 – 14:30: Acreditação no Secretariado da prova de 1km (Não são permitidas inscrições de última hora) na Praia dos Pescadores.14:30: Cerimônia de Entrega de Prêmios das provas de 5km, 3.8km e 1.9km. Cerimônia de Entrega de Prêmios de Equipe das provas 20km, 10km e 5km na Praia dos Pescadores.14:00 – 16:00: Acreditação no Secretariado das provas KIDS (Não são permitidas inscrições de última hora) na Praia dos Pescadores.14:45: Briefing da prova de 1km na Praia dos Pescadores.15:00: Início da prova de 1km na Praia dos Pescadores.15:45: Briefing da prova KIDS na Praia dos Pescadores.16:00: Início da prova KIDS na Praia dos Pescadores.16:30: Cerimônia de Entrega de Prêmios das provas de 1km e KIDS. Cerimônia de Entrega de Prêmios de Equipe das provas de 3.8km, 1.9km e 1km na Praia dos Pescadores.