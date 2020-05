Coronavírus: Espanhol nada 25 horas seguidas para angariar fundos

Pablo Fernández, nadador espanhol de águas abertas, nadou... 25 horas seguidas, com o objetivo de angariar fundos para o combate contra o coronavírus.





Com este desafio superado, o empreendedor tecnológico da empresa Clicars, bateu mesmo um recorde do Guiness, ao superar o registo da japonesa Yuko Matsuzaki, que nadou durante 24 horas na Califórnia em 2019.Pablo Fernández, que superou o coronavírus, angariou 15 mil euros a um programa de ajuda.Devido ao confinamento e às regras de segurança, o desafio de nadar foi feito numa pequena piscina com corrente, estimando-se que percorreu uma distância de 70 km."Se há alguma coisa que esta pandemia está a provocar em nós, é testarmos os nossos níveis de resistência. Para além de querer bater o recorde e angariar fundos, quis demonstrar que se estivermos unidos podemos vencer esta pandemia", comentou Pablo Fernández.