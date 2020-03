Covid-19: Federação de natação cancela Campeonatos Nacionais

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) decidiu esta sexta-feira "cancelar e/ou suspender" todas as competições para as diferentes disciplinas desportivas programadas até 15 de abril, nomeadamente os Nacionais, como forma de combater a disseminação da pandemia de Covid-19.

"Cabe à FPN contribuir para o cumprimento do dever cívico perante o atual cenário de pandemia, a nível nacional e internacional, onde o interesse público está acima do interesse particular", justificou a federação, em comunicado.

Os Campeonatos Nacionais de natação, agendados entre 26 a 29 de março para Coimbra, que a 04 e 05 de abril receberia os campeonatos de clubes, estão entre o conjunto de eventos suspensos.

Estágios e concentrações, competições internacionais e formação completam o lote de eventos abrangidos pelas medidas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.