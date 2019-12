Daniel Videira bate recorde do mundo

Há muito que Daniel Videira dá que falar na natação adaptada e ontem voltou a confirmar o talento. O nadador português, de 27 anos, da classe S6, estabeleceu um novo recorde do Mundo nos 1.500 livres, durante o Campeonato Regional de Inverno de natação adaptada da Associação de Natação do Norte de Portugal, que decorreu na Piscina Municipal da Póvoa de Varzim.

O nadador da GesLoures demorou 22.43,43 minutos a completar a longa distância, suplantando o anterior máximo mundial de 25.20,22 minutos, que pertencia ao islandês Hjortur Ingvarsson desde 2017. Ontem, fez uma prova muito equilibrada e terminou em grande estilo: o último parcial de 100 metros foi o melhor de toda a prova.

Daniel Videira é portador de uma paralisia cerebral - que lhe foi diagnosticada aos 4 anos - e é uma das grandes esperanças portuguesas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que se realizam no próximo ano, no Japão. Além de ser uma referência na água e de conhecer as piscinas como ninguém, Daniel Videira é farmacêutico e está a tirar o mestrado de Farmacologia Aplicada. Record publicou um trabalho sobre Daniel Videira no passado dia 24 de novembro, no âmbito da parceria com os Jogos Santa Casa, onde o atleta deu a conhecer a sua grande inspiração: "Muita da minha influência veio do meu companheiro de treino, David Grachat, que é a grande referência a nível nacional e considero-o uma grande mais-valia."