Diana Durães após conquista do Benfica: «Era um título que nos faltava»

O Benfica sagrou-se esta sexta-feira campeão nacional feminino de clubes pela primeira vez desde 1987/88. Em Felgueiras, as águias somaram também o título masculino. No final, Diana Durães foi a porta-voz da formação encarnada."Nem sei o que dizer, estou muito feliz. Ganhámos nas duas categorias, não há palavras, estas vitórias compensa o muito trabalho que tivemos até hoje com uma equipa muito jovem. Tivemos altos e baixos porque não é fácil. Nós, os mais velhos, tivemos de dar apoio aos mais novos porque não é fácil gerir as emoções", começou por explicar Diana Durães."Tanto para mim como para o Benfica era um título que nos faltava de campeões nacionais, em rapazes e raparigas. É um orgulho enorme. Aos poucos estou a sentir-me cada vez melhor e fico feliz por poder ajudar a equipa. Tivemos provas que não estávamos à espera. Todos se superaram e no final o resultado está aqui com estes títulos", comentou a nadadora que procura fazer mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.O Sporting defendia o cetro feminino e liderava no fim do primeiro dia por dois pontos sobre o Benfica (126-124), que esta sexta-feira foi mais forte, conseguindo o segundo troféu do seu currículo com 273 pontos, seguido das leoas, com 262, enquanto o Algés e Dafundo voltou a ser terceiro, com 185.