Diogo Cardoso após a Taça do Mundo no Funchal: «A prova teve um nível extremamente alto»

Diogo Cardoso (Sporting) ficou este sábado em 62.º lugar na Taça do Mundo de águas abertas no Funchal , com 1:50.16,30 horas, a 5.10 minutos do vencedor."A prova teve um nível extremamente alto. O nível talvez tenha sido mais alto do que num Mundial. Em relação à minha prestação, não estou totalmente satisfeito, mas dei o meu melhor. Ainda tenho muito espaço para melhorar. Agora é focar no Mundial [Qatar, em fevereiro], onde vamos estar muito melhor preparados em representar da melhor forma Portugal", afirmou o português após a sua prova.Recorde-se que o o vencedor desta etapa foi o italiano Domenico Acerenza, que ganhou com os 10 km com 1:45:06 horas, superiorizando-se ao australiano Sacha Velly (1:45.11) e ao húngaro Kristóf Rasovszky (1:45.14).