Diogo Ribeiro venceu esta segunda-feira a final dos 100 metros livres do Open da Dinamarca, que decorre até amanhã em Copenhaga.O nadador ainda júnior do Benfica fez 49,16 segundos e ficou à frente do seu colega de Benfica Miguel Nascimento (49,55). O terceiro posto foi para o dinamarquês Mathias Rysgaard, com 49,67. Recorde-se que Diogo Ribeiro é já o recordista absoluto desta distância, com 48,72 feitos a 31 de março em Coimbra.No domingo, o jovem nadador nascido em 2004 havia estabelecido um novo máximo absoluto dos 100 mariposa (52,31) , distância em que é vice-campeão da Europa de juniores.Ainda a participar no Open da Dinamarca, Rafaela Azevedo foi ontem segunda classificada nos 50 costas, repetindo a mesma posição obtida nos 100 costas.