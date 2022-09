Diogo Ribeiro diz que medalha de ouro é resultado de "muito trabalho"

O nadador português Diogo Ribeiro assinalou na quinta-feira que a medalha de ouro conquistada na prova dos 100 metros mariposa dos Mundiais de juniores, que decorrem em Lima, é o resultado de "muito trabalho".

"Estou muito feliz com esta medalha de ouro. Ela resulta do muito trabalho que tenho desenvolvido. Neste momento só tenho de dedicar esta medalha à minha família e a todos que me apoiaram, à minha equipa técnica, ao meu treinador, ao meu clube e federação", afirmou.

Diogo Ribeiro concluiu a prova em 52,03 segundos, à frente do checo Daniel Gracik, que arrecadou a medalha de prata, com o tempo de 52,51, e do dinamarquês Casper Puggard, que conquistou a de bronze, com 52,94.

O jovem nadador português, de 17 anos, conseguiu impor-se "numa prova muito dura", como classificou a final dos 100 metros mariposa imediatamente após sair da água, perante "grandes adversários".

Diogo Ribeiro, que brilhou em Roma, nos Europeus absolutos, com a conquista de uma medalha de bronze, tem como recorde nacional nos 100 metros mariposa 51,61 segundos, justamente feitos na capital italiana, em 13 de agosto.

O nadador já tinha obtido o melhor tempo nas eliminatórias e também nas meias-finais, assumindo-se como o grande candidato à conquista do título, que confirmou.

Pouco antes, o português já tinha igualmente assegurado a qualificação para a final dos 50 metros livres, sendo o segundo mais rápido nas meias-finais, em 22,45 segundos, apenas atrás do croata Jere Hribar (22,35).

Diogo Ribeiro está inscrito nestes Mundiais para os 50 e 100 metros livres e para os 50, 100 e 200 metros mariposa.

O nadador treinado por Alberto Silva tem um programa preenchido, até domingo, podendo competir em todos os dias, com a mira na conquista de medalhas.