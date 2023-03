Diogo Ribeiro em 4.º lugar na final dos 50 mariposa nos Estados Unidos

No terceiro dia do 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', nos Estados Unidos, Diogo Ribeiro (Benfica) foi esta sexta-feira à noite 4.º classificado na final A dos 50 metros mariposa.O recordista mundial júnior fez 23,60 segundos, acima do seu máximo que está fixado em 22,96, quando conquistou o título no Mundial de Juniores no Peru. A prova foi ganha pelo norte-americano Dylan Carter (23,33). Na final B desta distância, Miguel Nascimento (Benfica) foi 4.º, com 24,31.Portugal teve outro nadador em ação nas finais A: João Costa (V. Guimarães) ficou em 5.º nos 200 costas, com 2.01,58 minutos.Na sessão matinal de eliminatórias nadaram ainda Mariana Cunha (Colégio Efanor) e Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) nos 50 metros mariposa, tendo ficado em 18.º (27,97) e 27.º (28,54), respetivamente.Tamila Holub (Sp. Braga) não participou nos 200 livres, e Ana Catarina Monteiro voltou a competir, agora nos 400 estilos, tendo terminado em 17.º lugar, com 4,59,78 minutos.