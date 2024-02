Diogo Ribeiro nas meias-finais dos 50 metros mariposa dos Mundiais de Doha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Ribeiro apurou-se este domingo para as meias-finais dos 50 metros mariposa dos Mundiais de natação em Doha, com o tempo de 23,18 segundos, o quinto melhor entre os 67 nadadores inscritos.

O nadador português foi segundo na sétima e última série, com o mesmo tempo do norueguês Nikcholas Lia (23,18 segundos), apenas superado pelo australiano Isaac Cooper (23,15). O melhor tempo das eliminatórias foi realizado pelo holandês Nyls Kprstanje, com 23,03.

Ribeiro, que vai disputar as meias-finais hoje à tarde, em busca de um lugar na final de segunda-feira, tem como recorde nacional 22,80 segundos, conseguidos nos Mundiais de Fukuoka, em 2023, onde conquistou a medalha de prata.

O nadador do Benfica está ainda inscrito os 50 livres, 100 livres e 100 mariposa dos Mundiais, distâncias em que já tem garantido o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.

No primeiro dia dedicado à natação pura em Doha, Mariana Cunha abriu a participação lusa, ao conseguir 59,93 segundos nos 100 metros mariposa, que lhe valeu o 21.º tempo entre 45 nadadoras inscritas, ficando fora das meias-finais.

Já nos 400 livres, Francisca Martins efetuou 04.15,04 minutos, que lhe deu o 20.º tempo das eliminatórias, enquanto Francisco Quinta terminou os 100 bruços com 1.01,83 minutos, o 29.º tempo entre 74 nadadores.