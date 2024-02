Diogo Ribeiro radiante com o título mundial: «Ouvir o hino nacional é sempre arrepiante»

Diogo Ribeiro mostrou-se radiante após a conquista da histórica medalha de ouro, nos 50 metros mariposa nos Mundiais de Doha."Esta primeira medalha de ouro para Portugal é incrível. Fui prata no último Mundial por isso conseguir agora o ouro é algo que já ambicionava porque estava na primeira posição na 'starlist' e consegui confirmar isso. É espetacular porque não se trata só de passar à final é chegar lá e fazer", começou por afirmar o novo campeão do Mundo."Ouvir o hino nacional é sempre arrepiante em qualquer pódio e num mundial absoluto é super-gratificante e fico mesmo contente de ter acontecido", prosseguiu Diogo Ribeiro, antes de comentar a prova dos 50 metros mariposa."Quando à final, sei que não fiz uma boa partida. O salto gostei, mas depois o subaquático fiquei a ondular quando já estava em cima da água por isso senti logo que alguma coisa tinha falhado, mas depois fui com o coração e fui para dar esta vitória aos portugueses por isso penso que acabou por ser uma prova bem conseguida e por isso o importante foi vencer", sublinhou o português de 19 anos."Este resultado não é um trabalho de um ano, mas sim de há três anos: no primeiro consegui a o Mundial de Juniores; no segundo medalha no Mundial absolutos; e chegar ao terceiro ano e conseguir uma medalha de ouro para Portugal no Mundial absolutos é muito bom, sentindo que consegui melhorar estes anos todos e tenho margem para melhorar e ficar perto do recorde mundial é um objetivo que coloco na minha carreira", atirou.