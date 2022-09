Diogo Ribeiro sagra-se campeão do mundo de juniores nos 100 metros mariposa

Diogo Ribeiro sagrou-se campeão do mundo de juniores nos 100 metros mariposa, em Lima, capital peruana. O jovem nadador português de 17 anos não deu hipótese à concorrência ao completar a prova em 52.03 segundos, deixando para trás o checo Daniel Gracik (52.51s) e o dinamarquês Caspeer Puggard (52.94s).O nadador do Benfica já havia dado uma demonstração de força nas meias-finais, ao terminar com o tempo de 52.29 segundos, o melhor da série. Mais. Antes desta inesquecível final, Diogo Ribeiro garantiu um lugar na final dos 50 metros livres com o segundo melhor tempo (52.45s), ficando apenas a dez décimas do croata Jere Hribar. A final está marcada para sábado.A verdade é que Diogo Ribeiro começa a assumir-se cada vez mais como uma grande esperança da natação portuguesa. É importante recordar que este ouro junta-se ao bronze conquistado nos 50 livres nos Europeus de Roma, uma medalha conquistada com o tempo de 23.07 segundos, novo recorde nacional.