Diogo Ribeiro sagra-se novamente campeão do Mundo, agora nos 50m livres

Diogo Ribeiro sagra-se novamente campeão do Mundo no escalão de juniores, agora nos 50 metros livres. O atleta português, de apenas 17 anos, foi melhor do que a concorrência em Lima e terminou a prova com 21.92 segundos.Bateu a concorrência do segundo classificado Nikolas Antoniou (Chipre), com 22.51s, e do croata Jere Hribar, com 22.55s.Diogo Ribeiro já havia ganho o ouro no Peru cerca de 24 horas antes, nadando mais rápido do que todos nos 100 metros mariposa.