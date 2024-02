Diogo Ribeiro segue para as meias-finais dos 100 metros mariposa no Mundial

Diogo Ribeiro garantiu esta sexta-feira o apuramento para as meias-finais dos 100 metros mariposa do Campeonato do Mundo, com 51,78 segundos, o 5.º melhor tempo de todas as séries. A prova realiza-se esta tarde.O nadador português, que em Doha já se sagrou campeão mundial dos 50 metros mariposa, nadou também esta manhã as eliminatórias dos 50 metros livres, mas não conseguiu a qualificação para as 'meias'. Obteve o 18.º tempo, com 22,14 segundos; último apurado nadou a distância em 22,12 segundos.Camila Rebelo, por sua vez, nadou os 200 metros costas, mas ficou fora das meias-finais, com 2.13,33 minutos. Foi 18.ª nas eliminatórias.Nos 800 metros livres femininos, Tamila Holub não conseguiu apurar-se para a final. A portuguesa nadou a distância em 8.45,94 minutos, acabando em 19.º.