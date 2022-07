Diogo Ribeiro vence em Espanha

Diogo Ribeiro venceu esta quarta-feira a final A do 50 metros mariposa do Open de Espanha, em Barcelona, que decorre até domingo.Após um fácil apuramento para a final com o 7º tempo (24,32 segundos), entre 87 nadadores inscritos, o nadador português do Benfica foi superior à concorrência na final para terminar com 23,61 segundos, à frente dos espanhóis Mario Molla Yanes (23,97) e Alberto Lozano Mateos (23,98). O jovem tem como recorde nacional 23,28 segundos, feitos a 19 de abril deste ano, na Dinamarca.Miguel Nascimento, também do Benfica, esteve igualmente na final da mesma distância, tendo terminado em 7.º, com 24,22.Já Rafaela Azevedo foi terceira classificada nos 50 metros costas, depois de nas eliminatórias ter obtido a presença na final com o segundo melhor tempo entre 59 nadadoras. Na final, a nadadora do Algés e Dafundo, recordista nacional (28,24 de dezembro, de 2021, em Oeiras) foi terceira, com 28,82 segundos, apenas superada pela Francesa Pauline Mahieu (28,22) e pela espanhola Tamara Frias Molina (28,65).