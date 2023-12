Domenico Acerenza feliz no Funchal: «Nos últimos metros dei tudo e consegui ganhar»

O italiano Domenico Acerenza foi este sábado o grande vencedor da prova masculina dos 10 km da T aça do Mundo de águas abertas no Funchal, no Complexo Balnear do Lido na Madeira, ao concluir a distância em 1:45.06 horas, superiorizando-se ao australiano Sacha Velly (1:45.11) e ao húngaro Kristóf Rasovszky (1:45.14)."Foi uma prova muito dura e muito disputada. Estou muito feliz e já entusiasmado para a próxima temporada. Nos últimos metros dei tudo, o meu melhor e, no final, consegui mesmo chegar em primeiro lugar à meta. Agora, o próximo passo é estar em forma nos Mundiais Doha [fevereiro], onde tentarei o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris", afirmou Domenico Acerenza após a competição na Madeira.