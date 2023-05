Elite mundial em Setúbal

A Taça do Mundo de águas abertas de Setúbal promete dar espetáculo hoje e amanhã no Parque Urbano de Albarquel, competição que reúne a elite mundial, com 59 nadadores inscritos (30 masculinos e 29 femininos) em representação de 18 países. Nesta 3ª etapa da Taça do Mundo, a Seleção Nacional é composta por Angélica André, bronze nos últimos Europeus de Roma’2022; Tiago Campos, olímpico em Tóquio’2020; Mafalda Rosa, multi-medalhada em Europeus de juniores; Diogo Cardoso , 15º nos Europeus em Roma’2022; E Mariana Mendes, vencedora do circuito nacional de 2022. Entre a elite mundial, destaque no setor masculino para a presença do húngaro Kristof Razofsky e do francês Axel Reymond. Na prova feminina, a holandesa Sharon Van Rouwendaal é a estrela.

Hoje (16h00) disputam-se a os 10 km, e amanhã a estafeta mista de 4x1500 metros.