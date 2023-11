Europeu Masters e Taça do Mundo de águas abertas: Elite compete no Funchal

O salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal recebeu esta sexta-feira a apresentação Campeonato da Europa de Masters de piscina curta, de 19 a 25 de novembro, e da última etapa da Taça do Mundo de águas abertas, prova de apuramento para o Mundial do Qatar.No total, serão cerca de 1000 atletas que irão competir no primeiro Europeu Masters, sendo que Portugal tem inscritos 171 nadadores (113 masculinos e 58 femininos), em representação de 40 clubes.Já a Taça do Mundo Funchal'2023 em águas abertas decorre a 2 e 3 de dezembro no Lido. A competição contará com as provas individuais masculina e feminina de 10km no sábado, 2 de dezembro, seguidas da estafeta 4x1500m misto no domingo, 3 de dezembro. Como o evento final da temporada de 2023, a World Aquatics irá atribuir os prémios de líder da temporada no Funchal. Serão 29 países na competição, com 185 nadadores no total, com destaque para os campeões mundiais e medalhados deste ano.António José Silva, presidente da Federação da Portuguesa de Natação e presidente da LEN e vice-presidente da World Aquatics, mostrou-se entusiasmado. "Agradecemos ao Governo Regional, Câmara Municipal do Funchal e Associação Natação Madeira por apoiar a organização de grandes eventos internacionais. O Funchal é hoje uma cidade associada a grandes evento internacional. A Madeira sabe receber grandes competições e o primeiro Europeu Masters de piscina curta será, mais um sucesso organizativo. 1110 atletas, 432 clubes, 60% masculinos e 40% feminino. A Taça do Mundo de águas abertas será a maior de sempre jamais realizada a nível mundial com a presença de 200 nadadores, que irão tentar a qualificação para o Mundial do Qatar em fevereiro. Entre os nadadores presentes estarão os melhores atletas a nível mundial. Estão, assim, reunidas todas as condições para que Funchal, Madeira, Portugal possa receber a elite da natação mundial", referiu António José Silva, em declarações reproduzidas pelo site federativo.Pedro Calado, presidente Câmara Municipal do Funchal, também mostrou-se confiante. "Estes eventos confirmam a excelência organizativas da Região, da Federação e da Associação. A edilidade agradece a todos os envolvidos que permitem a realização destes eventos. Este é um investimento que tem um elevado valor. Estamos agora a colher os frutos que plantamos em décadas", comentou na apresentação.