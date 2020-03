Europeus de natação adaptada no Funchal adiados para julho

Os campeonatos europeus de natação adaptada, que se deveriam realizar em maio na Madeira, foram adiados para julho, devido à pandemia da Covid-19, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Natação (FPN).

"No seguimento da pandemia provocada pelo Covid-19 que afeta, praticamente, todos os países do mundo, o Comité Paralímpico Internacional (IPC) através da World Para Swimming (WPS) e o Comité Organizador do Europeu de Natação Adaptada Madeira 2020 optaram por alterar a data da competição para o mês de julho", refere uma nota publicada na página oficial da FPN

A competição, que deveria decorrer entre 17 e 23 de maio, no Funchal, é a última prova de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

As datas precisas do evento deverão, segundo a FPN, ser divulgadas nos próximos dias.