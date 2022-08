Europeus: Diogo Ribeiro conquista histórica medalha de bronze em Roma

O nadador português Diogo Ribeiro conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, numa prova em que voltou a bater recorde nacional. O jovem de 17 anos terminou a prova com o tempo de 23,07 segundos, novo recorde nacional, sendo apenas batido pelo italiano Thomas Ceccon, que chegou ao ouro, e pelo francês Maxime Grousset, prata.Diogo Ribeiro, nadador do Benfica, já tinha batido o recorde nacional dos 50 metros mariposa em Roma por duas vezes, primeiro nas eliminatórias e depois nas meias-finais.O português, ainda júnior, nadou nas eliminatórias em 23,24, superando o recorde de 23,28 que já lhe pertencia. Na meia-final nadou em 23,18 e na final de hoje registou 23,07, a marca que lhe garantiu a medalha de bronze, ficando a dois centésimos do recorde do Mundo de juniores: 23.05 s, de Andrei Minakov (2020).Esta é apenas a terceira medalha de sempre de Portugal no Campeonato Europeu, depois da prata conseguida por Alexandre Yokochi nos 200 bruços em Sófia'1985 e do bronze de Alexis Santos nos 200 estilos em Londres'2016.