Europeus: Gabriel Lopes e João Costa ficam-se pelas meias-finais

Gabriel Lopes (Louzan) e João Costa (V. Guimarães) não conseguiram esta terça-feira à tarde o acesso à final dos 50 metros costas dos Europeus de piscina curta de Otapeni, na Roménia.

Gabriel Lopes finalizou as meias-finais em 14.º lugar, com 23,85 segundos, melhorando o tempo obtido nas eliminatórias (23,92), mas ainda superior ao seu recorde pessoal (23,69).

Quanto a João Costa, que já tem mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, concluiu as meias-finais em 16.º lugar, com 24,15 segundos, piorando a marca obtida nas eliminatórias (23,96) e distante do seu máximo pessoal (23,80).

O acesso à final foi muito rápido, tendo fechado em 23,26.

O recorde nacional nesta distância pertence a Alexis Santos (23,34) desde 2021.



