Europeus: Mariana Cunha 13.ª nas meias-finais dos 200 metros mariposa

Mariana Cunha ficou esta terça-feira em 13.º lugar nas meias-finais dos 200 metros mariposa, nos Europeus de piscina curta que decorrem em Otopeni, na Roménia.

A nadadora do Colégio Efanor cumpriu a distância em 2.10.47 minutos na segunda meia-final, com acesso à final (oito primeiras classificadas) a fechar em 2.08,48 minutos, pela eslovena Katja Fain. O melhor tempo pertenceu à alemã Angelina Kohler, com 2.05,02.

Nas eliminatórias, Mariana Cunha havia feito 2.10,66 minutos. O recorde nacional pertence a Ana Catarina Monteiro, com 2.05,74, desde 2018.



O máximo pessoal de Mariana Cunha está fixado em 2.09,30, desde 2022.

