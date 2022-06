Federação Internacional de Natação proíbe Anita Álvarez de competir após desmaio na piscina

Anita Álvarez poderia voltar à água esta sexta-feira porque "queria acabar o Mundial em força", como a própria nadadora norte-americana referiu ao jornal 'AS'. Contudo, a FINA (Federação Internacional de Natação) proibiu a nadadora de voltar a competir após o desmaio na piscina, acabando por ser salva pela treinadora."A equipa vai participar na competição nos Mundiais sem a Anita Álvarez. A FINA determinou que não lhe é permitido competir devido à preocupação com estado clínico do atleta. A Anita está sã e tem sido avaliada pormenorizadamente pela equipa médica", pode ler-se em comunicado, que sublinhou também que "todos estão agradecidos pelo facto da Anita não enfrentar preocupações de saúde".Bela Merkely, chefe do departamento clínico do Mundial de natação de Budapeste, havia explicado a situação que revelou curiosidade a nível mundial. "Existem diferentes tipos de atletas, alguns toleram bem que a quantidade de oxigénio e dióxido de carbono varie dessa maneira, mas há aqueles que são mais sensíveis. Ela é uma delas. Provavelmente esse desporto não é para ela", constatou.