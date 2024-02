Histórico: Diogo Ribeiro campeão do Mundo dos 50 metros mariposa

Resultados da prova Resultados da prova

Histórico: Diogo Ribeiro sagrou-se esta segunda-feira campeão do Mundo dos 50 metros mariposa, com 22,97 segundos, o melhor resultado de sempre da natação portuguesa e um dos melhores no desporto nacional.O português de 19 anos, que havia sido vice-campeão mundial em Fukuoka'2023 nesta distância, bateu o norte-americano Michael Andrew (23,07) e o australiano Cameron McEvoy (23,03).Nas eliminatórias e nas meias-finais, o português havia feito 23,18 segundos.Recorde-se que Diogo Ribeiro tornou-se o primeiro nadador português a qualificar-se para duas finais de Campeonatos do Mundo, depois de ter conquistado a medalha de prata em Fukuoka, em 2023, na mesma distância, onde estabeleceu também o atual recorde nacional, de 22,80 segundos.O nadador do Benfica, recordista mundial júnior dos 50 metros mariposa, está ainda inscrito nos 50 metros livres, 100 metros livres e 100 metros mariposa nestes Mundiais, distâncias em que já tem garantido o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024.