Histórico: Diogo Ribeiro conquista mais uma medalha de ouro nos Mundiais de natação

Diogo Ribeiro voltou este sábado a fazer história para a natação e desporto nacional, ao ter conquistado a medalha de ouro nos 100 metros mariposa dos Mundiais que decorrem em Doha, no Qatar.O jovem nadador de 19 anos, que na última segunda feira sagrou-se campeão mundial dos 50 mariposa, fez o tempo de 51,17 segundos, um novo recorde nacional.Diogo Ribeiro fez os parciais de 23,84 e 27,33, superiorizando-se na chegada ao austríaco Simon Bucher (51,28) e polaco Jakub Majerski (51,32).Recorde-se que Diogo Ribeiro entrou nesta final com o melhor tempo obtido das meias-finais, com 51,30 segundos, melhorando o seu recorde nacional que estava fixado em 51,45) desde 1 de abril de 2023.