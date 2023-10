Hugo Ribeiro e Marta Aguilar vencem Travessia do Rio Tua

Hugo Ribeiro (Leixões) e Marta Aguilar (Naútico Académico) venceram este domingo a prova dos 3.000 metros da 12.ª edição da Travessia do Rio Tua – Mirandela, do Circuito Nacional de Águas Abertas.O nadador do Leixões triunfou com 35.21 minutos, à frente de Diogo Nunes (Clube de Natação Colégio Efanor), com 36.50, e Marco Oliveira (Clube Náutico Académico), com 36,51.Em femininos, Marta Aguilar fez 37.29 minutos, à frente de Helena Rodrigues (Condeixa Aqua Clube), com 38.41, e Vânia Neves (Viana Natação Clube), com 38.52.