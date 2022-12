Itália bate recorde mundial dos 4x50 metros estilos masculinos em piscina curta

A equipa italiana bateu este sábado o recorde mundial masculino dos 4x50 metros estilos em piscina curta, conquistando a medalha de ouro na final dos Mundiais que decorrem na cidade australiana de Melbourne, com o tempo de 1.29,72 minutos.

A equipa constituída por Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano tornou-se na primeira a baixar a barreira do 1.30 minutos, conseguido bater o recorde que estava na posse do conjunto italiano, com os 1.30,14 estabelecidos no ano passado.

Os Estados Unidos terminaram a prova no segundo lugar e asseguraram a medalha de prata, com 1.30,37, novo recorde norte-americano, enquanto a Austrália terminou em terceiro, com 1.30,81, o seu melhor registo.