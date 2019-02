Jovem Rafaela Azevedo foi a estrela do Meeting Internacional de Lisboa

Rafaela Azevedo, de apenas 17 anos, destacou-se no Meeting Internacional de Lisboa, ao bater este fim de semana os recordes nacionais de juniores e absolutos dos 50 e 100 costas em piscina de 50 metros no Jamor."Este não era o momento que pensava poder já bater estes recordes nacionais, mas senti-me muito bem. Tudo me leva a pensar que poderei melhorar mais estes resultados ainda esta época. Estou muito feliz, porque é o produto de um trabalho que temos vindo a desenvolver, o que nos permite ambicionar já este ano outros objetivos internacionais e no futuro a participação olímpica", disse a jovem.A nadadora do Algés e Dafundo superou hoje o recorde nacional de juniores e absolutos dos 50 costas com a marca de 29,24 segundos, melhorando o seu registo que era de 29,33 desde 26 de julho de 2018: no sábado, tinha feito história, com 1.03,39 nos 100 costas.Em juniores 17, Ana Sousa, do SAD, obteve novos recordes dos 100 e 200 metros livres, fixando-os, respetivamente, nos 57,15 e em 2.03,65.Em termos individuais, os melhores desempenhos por pontos foram para Diogo Carvalho (Clube dos Galitos/Bresimar) nos 200 estilos com 2.00,58 (845 pontos) e Diana Durães (Benfica) nos 800 livres com 8.37,21 (823 pontos).