Meeting do Algarve: Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento e Camila Rebelo em ação

A 9.ª edição do Meeting Internacional do Algarve arrancou esta sexta-feira nas Piscinas Municipais de Albufeira, com a participação de 295 nadadores, com destaque para a presença de três dos quatro nadadores já apurados para os Jogos Olímpicos de Paris'24: Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento e Camila Rebelo (só João Costa não está presente nesta prova).

Na primeira sessão da competição disputada em piscina de 25 metros, que foi composta quase só por eliminatórias (as respetivas finais disputam-se no sábado), o vice-campeão mundial dos 50 metros mariposa fez o melhor tempo dos 100 metros livres, com o 48,53 segundos (o seu recorde nacional é de 46,65), à frente do seu colega do Benfica Miguel Nascimento, com 49,20. Nos 100 livres femininos, Francisca Martins (FOCA - Quinta da Lixa) bateu o recorde do Meeting, com 55,72.

Minutos antes, Miguel Nascimento havia liderado os 50 metros mariposa, vencendo as eliminatórias com 23,79 segundos, à frente do colega Miguel Henriques Marques (24,25) e do dinamarquês Malte Berlin (24,54).

Destaque ainda para o fundista José Paulo Lopes (Sp. Braga), que ganhou a final direta dos 1.500 metros livres, com 15.13,81 minutos, batendo Tiago Campos (Rio Maior), 15.14,70, e Diogo Cardoso (Sporting), 15.34,19. Na distância feminina, a vitória pertenceu à olímpica Tamila Holub (Sp. Braga), com 16.18,12 minutos, superiorizando-se à colega de Seleção Diana Durães (Benfica), 16.20,52, e a Mafalda Rosa (Rio Maior), 16.35,00.

Nas eliminatórias dos 100 costas, o olímpico Gabriel Lopes (Louzan) fez o melhor tempo, com 52,72 segundos. Na prova feminina, Camila Rebelo (Louzan), já apurada para os Jogos Olímpicos, liderou com 59,37, à frente de Rafaela Gomes Azevedo (Algés), com 1.00,92.

E, nas eliminatórias dos 100 metros estilos, destaque a queda de dois recordes do Meeting. Gabriel Lopes (Louzan), com 55,18 segundos, e Mariana Cunha (Colégio Efanor), com 1.02,46.



Ao todo, a primeira jornada ficou marcada por 10 recordes do Meeting.

A nível de representação de formações, o Sporting é a equipa com mais nadadores em ação, com 17. Segue-se Benfica (16), Louletano (16), Algés e Dafundo (16), Seleção do Algarve (16), Ferreiras (15), Louzan (14) e Lagoa (14). Referência para a participação de representantes de Angola, Dinamarca e Espanha entre os 44 formações inscritas.

Esta competição é a última prova de qualificação para o Campeonato do Mundo de piscina curta, que terá lugar de 2 a 18 de fevereiro de 2024 em Doha, no Qatar.

As sessões de sábado e domingo têm arranque às 9h00 e 15h45.



Todos os resultados aqui