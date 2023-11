Meeting do Algarve: Diogo Ribeiro vence 100 livres e 100 mariposa

No segundo dia da 9.ª edição do Meeting Internacional do Algarve, em Albufeira, Diogo Ribeiro (Benfica) venceu os 100 metros livres e 100 mariposa, com o olímpico Gabriel Lopes a destacar-se com três ouros nesta competição que é disputada em piscina de 25 metros. No setor feminino, Camila Rebelo (Louzan), Mariana Cunha (Colégio Efanor) e Francisca Martins (FOCA) já acumulam dois 'ouros' neste torneio.Diogo Ribeiro (Benfica) ganhou os 100 metros mariposa, com 51,80 segundos, batendo o seu colega de equipa Miguel Nascimento (52,51). Tiago Cunha (Sporting) completou o pódio, com 54.35. O recorde nacional absoluto nesta distância pertence a Fernando Souza (51,20) desde 2022.O vice-campeão mundial dos 50 mariposa em Fukuoka venceu ainda depois os 100 metros livres, onde bateu o recorde do Meeting com 47,62 segundos, repetindo o triunfo sobre Miguel Nascimento (48,66) e João Padrela (50,07). Diogo Ribeiro tem o recorde nacional absoluto nesta distância, com 46,65, desde dezembro de 2022. O jovem nadador confirmou mínimos para o Europeu na Roménia (5 a 10 de dezembro).Francisca Martins (FOCA - Quinta da Lixa) arrecadou o ouro nos 400 metros livres, dominando com 4.05,83 minutos, à frente de Ema Jerónimo (Benfica), 4.14,54, e Mafalda Rosa (Rio Maior), 4.17,75. Francisca confirmou mínimos para o Europeu na Roménia (5 a 10 de dezembro). Na prova masculina, José Paulo Lopes (Sp. Braga) liderou com 3.50,35.Nos 200 metros costas, a vitória foi para o olímpico Gabriel Lopes, com 1.57,63 minutos, à frente de Tomás Januário (Benfica), 2.00,25, e Eduardo Elizaran (Navial), 2.02,98. Na prova feminina, Camila Rebelo (Louzan), que já está apurada para Paris'2024, ganhou com 2.10,05. Gabriel Lopes (Louzan) ganhou também os 100 metros estilos, com 54,75 segundos, e ainda os 50 metros costas, com 24,99 segundos. Nos 50 costas femininos, o triunfo foi para Camila Rebelo (Louzan), com 27,96 segundos.A nível de representação de formações, o Sporting é a equipa com mais nadadores em ação, com 17. Segue-se Benfica (16), Louletano (16), Algés e Dafundo (16), Seleção do Algarve (16), Ferreiras (15), Louzan (14) e Lagoa (14). Referência para a participação de representantes de Angola, Dinamarca e Espanha entre os 44 formações inscritas.Coletivamente, quando estão realizadas 20 das 36 provas do programa, o Benfica lidera com 130 pontos à frente do Sporting (119) e do CN Huelva Navial (69).Esta competição é a última prova de qualificação para o Campeonato do Mundo de piscina curta, que terá lugar de 2 a 18 de fevereiro de 2024 em Doha, no Qatar.1.º José Paulo Lopes (Braga) - 15:13.812.º Tiago Filipe Campos (Rio Maior) - 15:14.703.º Diogo Santos Cardoso (Sporting) - 15:34.191.º Francisco Robalo Quintas (Sporting) - 27.952.º Matthew George Lawrence (Vitoria Guimaraes) - 28.483.º David Mudarra Duran (Navial) - 28.491.º Diogo Matos Ribeiro (Benfica) - 47.622.º Miguel Duarte Nascimento (Benfica) - 48.663.º João Esteves Padrela (Naval do Funchal) - 50.071.º Gabriel José Lopes (Louzan Natacao/EFAPEL) - 54.752.º João Soares Carneiro (Benfica) - 56.413.º Jonas Kjar (Esbjerg Svommeklub) - 56.511.º Gabriel José Lopes (Louzan Natacao/EFAPEL) - 24.992.º Gustavo Carvalho Silva (Naval Praia da Vitoria) - 25.683.º Gonçalo Carlos Azevedo (Natacao da Maia) - 25.931.º José Paulo Lopes (Sp. Braga) - 3:50.352.º Frans Johannessen (Esbjerg Svommeklub) - 3:54.373.º Gustavo Carvalhais Ribeiro (Alges) - 3:55.271.º Francisco Robalo Quintas (Sporting) - 2:15.822.º Rafael Miguel Mimoso (Benfica) - 2:16.543.º Jonas Kjar (Esbjerg Svommeklub) - 2:17.741.º Diogo Matos Ribeiro (Benfica) - 51.802.º Miguel Duarte Nascimento (Benfica) - 52.513.º Tiago Cunha Costa (Sporting) - 54.351.º Jonas Kjar (Esbjerg Svommeklub) - 4:23.222.º Frans Johannessen (Esbjerg Svommeklub) - 4:25.133.º Yury Fomin (Louletano / Loulé Concelho) - 4:29.401.º Gabriel José Lopes (Louzan Natacao/EFAPEL) - 1:57.632.º Tomás Maia Januário (Benfica) - 2:00.253.º Eduardo Elizaran Galan (Navial) - 2:02.981.º Claudia Ferreira Borges (Natação Olhão) - 32.302.º Paula Seco de Herrera Cabrera (Navial) - 33.103.º Margarida Domingues Nunes (Sporting) - 33.241.º Francisca Soares Martins (Foca Quinta da Lixa CNF) - 55.952.º Ema Jeronimo Conceição (Benfica) - 56.163.º Anna Fomina (Sporting) - 56.621.º Tamila Hryhorivna Holub (Braga) - 16:18.12 (Meeting Record)2.º Diana Margarida Durães (Benfica) - 16:20.523.º Mafalda Sofia Rosa (Rio Maior) - 16:35.001.º Mariana Pacheco Cunha (Colégio Efanor) - 1:01.66 (Meeting Record)2.º Camila Rodrigues Rebelo (Louzan Natação/EFAPEL) - 1:03.653.º Maria Leonor Coelho (Benfica) - 1:05.331.º Camila Rodrigues Rebelo (Louzan Natacao/EFAPEL) - 27.962.º Rafaela Gomes Azevedo (Alges) - 28.193.º Ida Jacobsen (Esbjerg Svommeklub) - 28.501.º Francisca Soares Martins (Foca Quinta da Lixa CNF) - 4:05.832.º Ema Jeronimo Conceicao (Benfica) - 4:14.543.º Mafalda Sofia Rosa (Rio Maior) - 4:17.751.º Claudia Ferreira Borges (Natacao Olhao) - 2:29.102.º Madalena Reis Cerdeira (Sporting) - 2:32.613.º Ana Filipa Veiga (Gafanha da Encarnacao) - 2:36.181.º Mariana Pacheco Cunha (Colegio Efanor) - 59.09 (Meeting Record)2.º Carolina Miranda Fernandes (Galitos / Bresimar) - 1:00.463.º Helena Diaz Lopez (Navial) - 1:01.461.º Diana Margarida Durães (Benfica) - 4:47.11 (Meeting Record)2.º Mariana Amaral Mendes (Sporting) - 4:51.463.º Ines Jacinto Henriques (Louzan Natação/EFAPEL) - 4:53.221.º Camila Rodrigues Rebelo (Louzan Natação/EFAPEL) - 2:10.05 (Meeting Record)2.º Rita Barros Frischknecht (Sporting) - 2:14.073.º Ida Jacobsen (Esbjerg Svommeklub) - 2:19.02