Miguel Arrobas preparado para a Ultramaratona: «Gosto da sensação de liberdade»

Miguel Arrobas, nadador olímpico em Barcelona'1992, vai ser um dos nomes bem conhecidos a participar este sábado na Ultramaratona de natação de águas abertas, na distância maior de 20 quilómetros, que vai ligar a Doca de Belém, em Lisboa, à Praia dos Pescadores, em Cascais.

"Agradecer o convite à organização para participar nesta ultramaratona, que tem um grande simbolismo. Primeiro, vamos sair daqui, do Padrão dos Descobrimentos, onde há 500 anos saíram os descobridores do Mundo e tornaram Portugal na primeira aldeia global. Vamos passar por um cenário icónico, saindo de Lisboa, uma das cidades mais bonitas do Mundo, passando por Oeiras, com suas belezas fantásticas, e terminando em Cascais, uma das cidades mais turísticas de Portugal. Por isso, aceitei logo desde o início participar neste ano zero desta ultramaratona", começou por explicar Miguel Arrobas, de 48 anos, durante a apresentação da prova.

"O que eu sinto e me interessa é nadar, seja de uma ponta à outra de algum lugar, seja de uma ilha à outra. Gosto de estar dentro de água e da sensação de liberdade que ela traz. Talvez aqueles que também sentem isso e participam deste tipo de provas entendam a sensação fantástica de liberdade e de contacto com a natureza. Por isso, mesmo que seja mais frio e cansativo, prefiro sempre nadar sem fato, porque vejo tudo isso como um desafio do homem contra a natureza. Quero associar-me a este grupo de atletas que vêm de todo o lado, para nadar e viver esta paixão em conjunto", sublinhou o antigo nadador olímpico, que tem uma causa social.

Miguel Arrobas é um dos embaixadores da Travessia Lisboa-Cascais, associando-se à causa da Mary’s Meals, que tem como missão solidária alimentar crianças em idade escolar em muitas das comunidades mais pobres do mundo, onde impera a fome.

"Além disso, a minha tradição nas ultramaratonas que tenho feito é associar uma causa social, porque entendo que nadar de uma ponta à outra é um desafio pessoal e uma conquista nossa, mas acredito que esse desafio pode ser compartilhado com outros. Por isso, este ano, associei-me a uma causa para poder ajudar crianças em todo o mundo, desde a Ásia à África e América do Sul, crianças que na escola não têm o que comer. Com isso, estamos dando uma pequena ajuda para que isso também aconteça. Este ano é a Mary’s Meals, no próximo ano será outra causa, mas acredito que devemos dedicar parte do nosso esforço e paixão pelos outros também", destacou Miguel Arrobas.