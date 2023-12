Miguel Nascimento destaca títulos do Benfica: «Fizemos história»

Miguel Nascimento mostrou-se esta sexta-feira orgulhoso do título masculino do Benfica na Nacional de Clubes em Felgueiras , numa competição onde as águias também ergueram o troféu feminino."Foi um campeonato bastante importante tanto no plano coletivo, como individual. Nós, atletas, entramos sempre nestes campeonatos com mentalidade de ajudar a equipa e não pensamos tanto no foco individual e quando os dois se juntam, o individual e o coletivo, é maravilhoso. É uma experiência única", comentou o nadador das águias que já tem o passaporte garantido para os Jogos Olímpicos de Paris'2024."Apresentámos aqui uma equipa consolidada do ano passado que continua a crescer, ano após ano, fruto do trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo da época. Estou muito feliz e orgulhoso da minha equipa. Sempre que puder ajudar e passar os meus valores à equipa mais nova, isso faz parte agora da minha forma de estar como mais velho da equipa. Fico muito feliz por poder ajudar dessa e de outras formas. Nunca tínhamos conquistados os dois títulos masculino e feminino, no mesmo ano, fizemos história", sublinhou Miguel Nascimento."Estou a pensar pouco no individual apesar de ter batido um recorde pessoal não estando na minha melhor forma de sempre. Só demonstra que a equipa dá aquela forma maior para que possamos alcançar esse feito. E agora é continuar a trabalhar num ano muito olímpico muito importante para todos nós não só individualmente como para Portugal. E estes títulos foram uma boa maneira de acabar o ano de forma a continuarmos a trabalhar focamos e motivados", concluiu.O Benfica consumou o bicampeonato e o seu sétimo título da história em masculinos ao somar 290 pontos, à frente do Sporting, com 260, e do Algés e Dafundo, com 234, que completaram o pódio.