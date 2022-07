Miguel Nascimento iguala recorde absoluto dos 50 metros livres

Miguel Nascimento, do Benfica, igualou esta sexta-feira o seu recorde nacional dos 50 metros livres, no decorrer da terceira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, que se está a disputar nas piscinas do Jamor.O dia de provas fica ainda marcado pelo recorde absoluto do Sporting nos 4x50 estilos masculinos, enquanto o Algés e Dafundo superou o recorde de juniores nos 4x50 estilos femininos. o FC Porto bateu o máximo dos 4x50 estilos juvenis B masculinos.

Nascimento tocou na parede na marca de 22,01 segundos, precisamente o registo que havia obtido no dia 04 de julho com a prata nos Jogos do Mediterrâneo, em Oran (Argélia). Impôs-se à frente do seu colega de equipa Miguel Marques e do argentino Matias Santiso.

A encerrar o dia, o Sporting bateu o recorde nacional absoluto dos 4x50 estilos com a marca de 1.41,67 minutos, superando o anterior registo de 1.42,03 do Clube de Natação da Amadora em 2009. O quarteto leonino foi composto por Francisco Santos, Tiago Costa, Francisco Quintas e Alexis Santos.

O Algés e Dafundo apossou-se do recorde nacional de juniores femininos nos 4x50 estilos, através de Luana Magalhães, Francisca Ferreira, Rebeca Antunes e Marta Pires, com a marca de 2.00,61 minutos. O anterior máximo pertencia ao Sporting com 2.01,61.

A equipa algesina foi segunda classificada na prova Open depois do Sporting -- Rita Frischknecht, Inês Henriques, Margarida Nunes e Anna Fomina, campeãs com 2.00,23 - e à frente do CN Barcelona.

O quarteto do FC Porto dos 4x50 estilos (Rodrigo Correia, Francisco Martelo, Duarte Carreira e Guilherme Soares) bateu o recorde de juvenis B com a marca de 1.53,93, melhorando o anterior máximo de 1.56,08, do GDVN Famalicão desde 2021.

Mariana Cunha (Colégio Efanor) foi a única nadadora a descer dos 60 segundos na final dos 100 mariposa (59,72), superiorizando-se a Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) e Carolina Fernandes (Galitos/Bresimar).

Na prova masculina, Porfírio Nunes (FC Porto) dominou com 55,04, à frente de Tiago Costa (Sporting) e de Bruno Ramos (Belenenses).

A olímpica Ana Pinho Rodrigues (Desportivo Viana), que na quinta-feira bateu o recorde de Portugal de 50 bruços, voltou a ser superior nos 200 bruços para vencer com 2.34,16 minutos. O pódio ficou completo com Lidiana Rodrigues (Belenenses) e Ana Veiga (Gafanha da Encarnação).

Nos homens, Francisco Quintas (Sporting) venceu com 2.16,46 minutos, seguido de Rafael Simões (Sporting de Braga) e de António Mendes (Sporting).

Depois de vencer os 200 bruços, Ana Pinho Rodrigues superiorizou-se nos 50 livres (26,47 segundos). Ficou à frente de Mariana Cunha (Colegio Efanor) e da júnior Carolina Fernandes (Galitos/Bresimar).

Rafaela Azevedo (Algés) dominou os 100 costas com 1.02,39 minutos, à frente de Catarina Mestre (Natação de Lisboa) e de Rita Frischknecht (Sporting).

No setor masculino, o primeiro foi Francisco Santos (Sporting), com 56,31, seguido de Ricardo Rocha (Aquático Pacense) e do argentino Ulises Saraiva.

Quanto a Diana Durães (Benfica), venceu os 400 livres com 4.13,17 minutos, num autêntico contrarrelógio a partir dos 100 metros. Tamila Holub (Sporting de Braga) assegurou o segundo lugar e Francisca Martins (Foca Quinta Da Lixa), que na quinta-feira bateu o recorde nacional absoluto dos 200 livres, foi terceira.

Na prova masculina, Gustavo Marques (União Coimbra) venceu com 3.59,76, seguido por Pedro Santos (FC Porto) e Tomas Lopes (Vitória Guimarães).