Miguel Nascimento perto do pódio nos 50 metros livres nos Estados Unidos

No quarto e último dia do 'TYR Pro Swim Series - Fort Lauderdale', nos Estados Unidos, houve três portugueses a competirem nas Finais A.João Costa (V. Guimarães) foi 5.º classificado nos 100 metros costas, com 54,79 segundos.Diogo Ribeiro (Benfica) terminou em 7.º lugar nos 100 livres, com 52,85 segundosE Miguel Nascimento (Benfica) ficou bem perto do pódio, ao finalizar no 4.º posto nos 50 livres, com 22,24 segundos. Na Final B desta distância, Diogo Ribeiro voltou a competir e foi 2.º, com 22,51 segundos.