Miguel Nascimento: «Surpreendido mas feliz»

Miguel Nascimento mostrou-se surpreendido mas muito feliz com o seu desempenho nos 200 metros livres, prova em que ficou no 13.º lugar das eliminatórias do Mundial de piscina curta na China. O tempo (1.43,76 minutos) valeu um novo recorde nacional ao atleta do Benfica, que na véspera já tinha batido os máximos nacionais dos 100 livres e da estafeta 4x100 livres."Os 200 metros livres foram um pouco surpreendentes pela positiva. Competi na pista da ponta, o que dificulta a observação dos adversários mais diretos. Acabei por gerir a prova por mim e procurar arrancar nos terceiros 50 metros como havia combinado com o meu treinador. Estou muito contente com estes resultados por ser obtido num grande evento internacional", sublinhou Miguel Nascimento."Agora vou descansar para os 50 livres e estafetas. O estágio que realizámos em Macau antes do Mundial foi fundamental porque nos permitiu uma adaptação ao fuso horário que é de oito horas, mas que nos leva ainda a contrariar o relógio biológico", concluiu.