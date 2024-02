Mundiais: Ana Rodrigues nas meias-finais dos 50 metros bruços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ana Rodrigues qualificou-se este sábado para as meias-finais dos 50 metros bruços dos Mundiais aquáticos, ao conseguir o 16.º melhor tempo nas eliminatórias, em Doha, no Qatar.

A nadadora portufuesa foi sexta na terceira eliminatória, com o tempo de 31,25 segundos, fechando o lote de apuradas para as meias-finais.

Ana Rodrigues, que tem como melhor registo 30,73 segundos, vai nadar ainda este sábado na primeira meia-final, pelas 16:25 (em Lisboa).

O melhor tempo das eliminatórias foi conseguido pela italiana Benedetta Pilato, que marcou 29,89 segundos.

Na edição 2024 dos Jogos Aquáticos, Ana Rodrigues já tinha sido 27.ª nos 100 metros Bruços, com 1.09,82 minutos.

A sessão da tarde também vai contar com a presença de Diogo Ribeiro, que vai nadar, a partir das 16:42 (em Lisboa), a final dos 100 metros mariposa, para a qual se qualificou com o melhor tempo das meias-finais e novo recorde nacional (51,30 segundos).

No Qatar, o nadador do Benfica já te tornou o primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais aquáticos, ao vencer na segunda-feira a final dos 50 metros mariposa, com 22,97 segundos.