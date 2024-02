Mundiais: Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves foram 19.ªs no dueto livre da natação artística

As portuguesas Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves terminaram esta quarta-feira no 19.º lugar as eliminatórias de dueto livre de natação artística dos Mundiais Aquáticos, após terem alcançado na segunda-feira o melhor resultado de sempre no dueto técnico.

As nadadoras do GesLoures somaram 172.4542 pontos, ao serem avaliadas com 93.7042 na execução e 78.7500 no desempenho artístico, numa prova com uma dificuldade de 32.7500, e falharam o apuramento para a final.

As eliminatórias foram dominadas pelo dueto da China, com 250.8438 pontos, seguido dos Países Baixos (244.2439) e da Grã-Bretanha (237.1042), entre 40 equipas.

Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves alcançaram na segunda-feira o melhor resultado de sempre na prova de dueto técnico de natação artística dos Mundiais Aquáticos, ao terminarem no oitavo lugar na final dos campeonatos que decorrem em Doha.