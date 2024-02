Mundiais de Doha: Portugal termina em 11.º no medalheiro

Os melhores da competição

Os Campeonatos do Mundo de natação em Doha terminaram neste domingo, com Portugal a terminar em lugar de destaque no medalheiro da competição.Com três medalhas - duas de ouro de Diogo Ribeiro e uma de bronze de Angélica André nas águas abertas -, a natação lusa finalizou no 11.º geral do medalheiro de uma competição que foi dominada pela China, que conquistou 33 medalhas em todas as disciplinas.No que diz respeito apenas às provas de natação pura, os Estados Unidos venceram coletivamente com um total de 20 pódios (8 ouros, 8 pratas e 6 bronzes), com Portugal a acabar em 10.º na tabela, em igualdade com a Irlanda.A nível individual, a norte-americana Claire Kurzan de 19 anos foi eleita a melhor nadadora feminina da competição, depois de ter ganho quatro medalhas de ouro (três individuais). No lado masculino, foi o irlandês Daniel Wiffen a arrecada a distinção de melhor atleta masculino: tal como Diogo Ribeiro, conquistou dois ouros individuais (800 e 1500 metros livres).Ouro Prata Bronze Total1º China 23 8 2 332º Estados Unidos 9 6 8 233º Áustrália 7 12 5 244º Holanda 5 4 0 95º Grã-Bretanha 4 5 9 186º Itália 3 10 6 197º Canadá 2 3 6 118º Coreia Sul 2 1 2 59º Nova Zelândia 2 2 2 49º Suécia 2 1 1 4*Natação pura, águas abertas, polo aquático, natação artística e saltos para a água