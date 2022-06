Mundiais de natação marcam estreia lusa na prova de equipa de artística

Os Mundiais de natação Budapeste2022, que começam na sexta-feira, vão marcar a estreia de Portugal na prova de equipa técnica de natação artística, modalidade na qual também marcará presença o dueto luso composto por Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves.



"Vai ser o nosso primeiro Mundial na prova de equipa técnica, a nossa principal expectativa é ver o nível das nossas atletas. É tudo novo", afirmou a selecionadora de Portugal, Sylvia Hernandez, em declarações à agência Lusa. A responsável técnica assume o objetivo de ficar "acima da média de 75 na pontuação" na primeira grande prova do ciclo olímpico Paris2024, considerando que a estreia lusa na prova "mostra a aposta e o crescimento na modalidade".

Na competição de dueto livre, Portugal estará representado por Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, que ficaram fora dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 depois de terem terminado na 15.ª posição a competição de apuramento olímpico, disputada em junho passado.

Antes, em maio, o dueto luso conseguiu o 14.º lugar nos Europeus de natação artística, a melhor classificação de sempre em provas internacionais.

Em Budapeste, a selecionadora assume que o objetivo passará por melhorar a pontuação e o 31.ºlugar conseguido nos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul, em 2019.

"Na prova de dueto livre, gostávamos de subir a pontuação anterior, que foi 75, e conseguir um lugar entre o 20.º e o 30.º", disse Sylvia Hernandez.

A selecionadora lembrou o caráter excecional da competição, que surge no calendário por decisão da Federação Internacional de Natação (FINA), depois de dois adiamentos sucessivos e cerca de dois meses antes dos Europeus, previstos para Roma. Sylvia Hernandez referiu que a equipa portuguesa é composta por nadadoras de vários pontos do país, que estudam, explicando que parte da preparação tem sido feita online, estando agora as atletas em estágio no Centro de Alto Rendimento da natação artística, em Lagos. "Parte da preparação tem sido feita online, através de vídeos com tarefas, e depois contamos com o apoio dos clubes para o acompanhamento da condição física", referiu.

A selecionadora garantiu que a equipa portuguesa de natação artística tenciona também marcar presenças nos Europeus, que decorrerão em Roma, entre 11 e 21 de agosto.

Depois de dois adiamentos dos Mundiais inicialmente previstos para 2021 em Fukuoka, no Japão, agora marcados para 2023, a FINA decidiu realizar uma edição da mais importante prova da modalidade em Budapeste, entre 18 de junho e 03 de julho.

A 19.ª edição dos Mundiais contempla, além da natação artística, provas de natação pura, provas em águas livres, saltos para a água, e polo aquático.

As competições de natação artística, que contarão com a presença de 10 portuguesas, decorrerão entre 17 e 25 de junho, na piscina da Szechy, uma instalação ao ar livre.

- Nadadoras convocadas:

Ana Bárbara Costa (GESL)

Beatriz Cruz Gama(OSCN)

Carlota Sena Fonseca (GESL)

Cheila Morais Vieira (GESL)

Filipa Abreu Faria (OSCN)

Francisca Rosa Damman (PORTIN)

Inês Maria Dubini (CFP)

Maria Beatriz Gonçalves (GESL)

Mariana Nogueira Ganhão (AMINATA)

Marta Amaral Moreira (GESL)